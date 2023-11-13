تحذير أمريكي لإسرائيل بسبب ممارساتها العسكرية في لبنان

عبَّر وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" عن قلقه من دور إسرائيل في تصعيد التوترات على الحدود مع لبنان، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت"، حسبما ذكرت مصادر إسرائيلية وأمريكية لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وتعكس الرسالة التي بعث بها أوستن إلى نظيره الإسرائيلي قلقًا متناميًا في البيت الأبيض من أن سياسة إسرائيل العسكرية في لبنان، تؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، وبالتالي التسبب بنشوب حرب إقليمية.

بموازاة ذلك، يبدي بعض مسؤولي إدارة بايدن قلقهم من أن إسرائيل تحاول ربما استفزاز حزب الله، واختلاق ذريعة لخوض حرب أوسع مع لبنان من شأنها أن تجر أمريكا ودولًا أخرى إلى النزاع، وفقًا لِما قالته المصادر ذاتها.