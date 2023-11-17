بطائرات مسيرة مفخخة.. هجوم جديد على القوات الأمريكية في أربيل والأنبار
شنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران هجوماً جديداً على القوات الأمريكية المتواجدة في كل من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة حرير بمحافظة أربيل.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة حرير بمدينة أربيل، مما أسفر عن اندلاع حريق داخل القاعدة، دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية إن وجدت".
وأضافت المصادر أن "الفصائل شنت أيضا هجومًا على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد، من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين، تمكنت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية من التصدي لإحداهما، فيما سقطت الثانية في القاعدة، ولم تعرف الخسائر التي خلفها الهجوم، بسبب الإجراءات الأمريكية المشددة، التي اتخذتها بعد الهجوم".
ولوّحت ما تُسمّى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكان، نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.
وتتعرض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية. بحسب بيانات رسمية للبنتاغون.
من جهته أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية.