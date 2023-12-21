الصحة العالمية تكشف الوضع الصحي شمالي غزة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة للصحفيين عبر رابط فيديو من القدس "لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال".

وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المستشفيات في القطاع تشكّل هدفاً للعملية العسكرية الإسرائيلية، ما تسبب بتوقّف الكثير منها في القطاع، وآخرها مستشفى كمال عدوان الذي خرج من الخدمة.

كما تسبب هذا الاستهداف بأوضاع مأساوية في مستشفيات أخرى، وجديد هذه الممارسات في مستشفى العودة، إذ أفادت مصادر طبية بأن الجيش الإسرائيلي حوّله إلى ثكنة عسكرية، ويحتجز 240 شخصًا من الكوادر الطبية والمرضى إضافة إلى نازحين مقيمين داخله.