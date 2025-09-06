ردّا على "حرب الأبراج".. حماس تخطط لنقل الرهائن إلى مدينة غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت، إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة حماس ستسعى لنقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة مع تقدم عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال المدينة.

وتشير التقديرات إلى أن الحركة ستنقل الرهائن بشكل رئيسي من خان يونس، مستفيدة من غطاء الحشود المتحركة نحو الجنوب، بعد نشرها مقطع فيديو ظهر فيه المختطفان غي جلبوع دلال ولأول مرة ألون أوهيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صعّدت إسرائيل حربها باستهداف الأبراج السكنية في غزة، بدعوى أنها تضم مقرات تستخدمها حماس.

ونشرت عنات إنغرست، والدة المختطف ماتان إنغرست، تسجيلًا لمحادثة مع ممثل الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة في القدس مساء السبت، أُبلغت فيه بأن "الخطر قد ازداد بالفعل، ويزداد مع تكثيف المناورة".

وبحسب الصحيفة، فقد أُبلغت عائلات أخرى لمختطفين في الأيام الأخيرة بأن أحباءهم يُعتقد أنهم على قيد الحياة في مدينة غزة.

وأشار رئيس الأركان، إيال زامير، إلى أن العملية في مدينة غزة قد تستمر عامًا كاملًا، مستندًا في تقديره إلى الأنفاق الواسعة التي لا تزال قائمة، إضافة إلى الرهائن الأحياء المحتجزين داخلها، وهو ما أكدته القيادات العسكرية خلال الأيام الأخيرة.

وتتمثل الصعوبة الرئيسة في العملية في تحديد وتدمير البنية التحتية الاستراتيجية لحماس، التي تتكون في الغالب من كيلومترات من القواعد تحت الأرض، بعضها يُحتجز فيه رهائن أيضًا، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.