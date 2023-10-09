"رويترز": قطر تقود مباحثات لتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل
أفادت وكالة "رويترز" أن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على سير المحادثات قوله، إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت "تمضي بشكل إيجابي".
لكن لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت من الجانبين.
وذكر المصدر، أن قطر على اتصال بقياديين من حماس في الدوحة وغزة، منذ أن شنت الحركة هجومًا من غزة واقتحمت بلدات إسرائيلية وقتلت نحو 800 إسرائيلي واحتجزت عشرات الأسرى.