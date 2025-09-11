بعد تعثر "الترويكا المغاربية".. توجه لتفعيل "الآلية الثلاثية" بشأن ليبيا

تعتزم الجزائر ومصر وتونس إعادة تفعيل "الآلية الثلاثية" الخاصة بليبيا، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات. ويُعدّ هذا الإطار ضروريًا لتوحيد الجهود الدبلوماسية وكسر الجمود الذي تعيشه البلاد منذ فترة طويلة، وذلك بعد تعثر عقد "الترويكا المغاربية" بين تونس والجزائر وليبيا في طرابلس.

وتتسارع الاستعدادات لاجتماع الجزائر المقبل الذي خططت له الدول الثلاث المجاورة لليبيا بجانب تونس ومصر، كجزء من إعادة تنشيط الآلية الثلاثية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية بين الليبيين وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ"ارم نيوز".

"الآلية الثلاثية"

وحسب المصدر ذاته، من المقرر كموعد مبدئي عقد الاجتماع الحاسم بشأن ليبيا مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وسط اتجاه الدول الثلاث إلى زيادة المشاورات الدبلوماسية حول هذا الملف.

والتقى رؤساء الدبلوماسية الثلاثة لمصر والجزائر وتونس، وهم بدر عبد العاطي وأحمد عطاف ومحمد علي النفطي على التوالي، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة مؤخرا. وركز جدول الأعمال على تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم التسوية السياسية الهادفة إلى الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

وتم إنشاء الآلية الثلاثية الجزائر وتونس ومصر في عام 2017 لتنسيق الجهود الدبلوماسية نحو حل سياسي للأزمة الليبية، ولكن تم تعليقها في عام 2019 بسبب الخلافات الداخلية والتطور المعقد للصراع.

فشل "الترويكا المغاربية"

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي أجرى زيارة إلى تونس الشهر الماضي، والتقى خلالها الرئيس قيس سعيّد، بينما لم يتطرق إلى قمّة "الترويكا المغاربية" التي تقرر عقدها في طرابلس، ما يشكك في مصيرها، وهي تجمع بين سعيّد والمنفي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد عقدت في كل من الجزائر وتونس.

واتفق البلدان الثلاثة على الالتزام بالتشاور بين مصر وتونس والجزائر منذ عام 2017، عندما أطلقت هذه الآلية لتتوقف بعد عامين بعدها، وذلك بسبب اصطدامها بأجندات الدول الكبرى،

كما أن التحضير للاجتماع الثلاثي جاء بعد تعثر القمة الثلاثية التي كانت مقررة بين الجزائر وتونس وليبيا، حيث كان من المفترض أن تعقد في العاصمة طرابلس، غير أن الوضع السياسي وعدم قدرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن هذه الاجتماعات، بجانب الوضع الأمني المتوتر، دفع إلى تنشيط الآلية الثلاثية مع مصر.

أخبار ذات علاقة وصول أكبر رتل عسكري من مصراتة.. وعقبة تمنع الحرب في طرابلس

"اجتماع الجزائر"

تجدر الإشارة إلى أن "اجتماع الجزائر" الثلاثي قد تقرر خلال اجتماع عقد في القاهرة في 31 مايو/ أيار الماضي، وفي ختامه أكد وزراء الدول الثلاث التزامهم بدعم العملية السياسية في ليبيا، ولا سيما توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأشار البيان المشترك بعد ذلك إلى أن اجتماعا جديدًا سيعقد "قريبًا" في الجزائر، دون تحديد موعد.

وأكد البيان نفسه على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته والتوصل إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية وإنهاء الانقسام من خلال توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية.

وشدد الوزراء على الطابع الليبي البحت للعملية السياسية، مجددين رفضهم لأي تدخل أجنبي، ودعوا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة. وقد طرحت الجزائر هذه المواقف على مجلس الأمن الدولي.

ورحّبت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك، الخميس الماضي، بإعادة تفعيل الآلية الثلاثية الخاصة بليبيا. ودعت مجددًا إلى عملية سياسية ذات مصداقية بقيادة ليبية تُفضي إلى انتخابات حرة وتوحيد مؤسسات الدولة في البلاد.