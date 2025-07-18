مصدر لـ"إرم نيوز": ضربة إسرائيلية محتملة ضد فصائل عراقية خلال أيام

كشف مصدر أمني عراقي عن معلومات استخبارية تشير إلى احتمال تنفيذ ضربة إسرائيلية خلال الأيام المقبلة ضد مقرات تابعة للفصائل المسلحة داخل العراق.

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وبحسب مصدر أمني تحدث لـ"إرم نيوز"، فإن التحذيرات شملت أسماء قادة بارزين في بعض التشكيلات المسلحة المرتبطة بما يُسمى "محور المقاومة" إضافة إلى منشآت عسكرية يعتقد أنها تستخدم لتخزين السلاح أو تجهيز الطائرات المسيرة.

وأوضح المصدر، الذي طلب حجب اسمه، أن "تحركات عراقية دبلوماسية وأمنية تجري بهدوء مع الجانب الأمريكي، في محاولة لتطويق أي تصعيد محتمل، خاصة أن الحكومة بدأت بالفعل بخطوات سياسية لتقنين الحشد الشعبي، عبر تشريع قانونه داخل البرلمان".

وتتوقع دوائر المخابرات العراقية، وفق المصدر، أن "تُقدم إسرائيل على تنفيذ عمليات دقيقة داخل الأراضي العراقية، تستهدف مقرات أو شخصيات محسوبة على الفصائل المسلحة".

ماذا تقول واشنطن؟

وتنظر واشنطن إلى الميليشيات العراقية بوصفها تهديداً مزدوجاً لأمن شركائها في المنطقة ولسيادة الدولة العراقية نفسها.

ولا يستبعد مختصون أن تمنح الإدارة الأمريكية إسرائيل ضوءاً أخضر لتنفيذ ضربات محددة ضد أهداف مرتبطة بتلك الميليشيات، في إطار تفاهمات غير معلنة لتقليص نفوذها تدريجياً، خاصة في ظل تعثر الجهود الحكومية لضبط السلاح المنفلت أو إنهاء ارتباط بعض الجماعات بأجندات خارجية.

وسيمثّل أي تحرك إسرائيلي داخل الأراضي العراقية إحراجاً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تسعى منذ توليها إلى تجنيب البلاد الانخراط في صراعات المحاور، والحفاظ على توازن دقيق بين واشنطن وطهران.

وقد نجح السوداني – إلى حد ما – في تحييد العراق خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، حيث لم تُسجل أي مشاركة فعلية للميليشيات العراقية في القتال، رغم التصعيد الإعلامي والاتهامات المتكررة بانطلاق مسيرات من داخل البلاد.

تفاهمات إقليمية

من جهته، قال الباحث الأمني علاء النشوع إن "الفصائل المسلحة في العراق فقدت كثيراً من فاعليتها بعد الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة، ولم تعد تتحرك كما في السابق، لا في الخطاب ولا في الميدان".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة العراقية نجحت في تحييد الموقف الرسمي ومنع تدخل الفصائل في المواجهة، بضغط أميركي مباشر، وهذا يعني أن أي استهداف قادم قد يكون جزءاً من تفاهمات إقليمية لإنهاء وجود هذه الفصائل أو تحجيمها".

وأشار الخبير العراقي إلى أن "التهديد الإسرائيلي لم يتراجع، خاصة بعد اتهامات بوجود طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، ولذلك فإن احتمالية توجيه ضربات تبدو واقعية جداً، سواء بضوء أخضر دولي أو بتفاهمات غير معلنة".

ومنذ أشهر، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة العراقية من أجل إنهاء نفوذ الميليشيات المسلحة وتفكيك شبكاتها العسكرية والاقتصادية، باعتبارها عقبة أمام استقرار الدولة وشريكاً في تهديد المصالح الغربية.

قصف منشآت كردستان

وبرغم سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بغداد، إلا أنها لم تتمكن فعلياً من اتخاذ خطوات جريئة أو حاسمة، في ظل تعقيدات المشهد السياسي وخشية تفجير الأوضاع الأمنية من الداخل.

وفي ظل الاتهامات المتكررة التي تواجهها بعض الميليشيات المسلحة بالتورط في قصف منشآت نفطية في إقليم كردستان، تسود مخاوف واسعة في الشارع العراقي من أن تتحوّل تلك العمليات إلى ذريعة لإسرائيل لتنفيذ الضربة المتوقعة.

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ومنذ أيام، تعرض عدد من الحقول النفطية في إقليم كردستان لهجمات بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، استهدفت منشآت تابعة لشركات أجنبية، بينها شركة DNO النرويجية العاملة في حقلي بيشخابور وتاوكي بمحافظة دهوك.

ورغم عدم تبني أي جهة لتلك الهجمات، إلا أن أصابع الاتهام وُجّهت نحو ميليشيات مسلحة مرتبطة بمحور المقاومة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الأمني وفتح الباب أمام احتمالات تدخلات خارجية أكثر مباشرة.

ويخشى مراقبون من أن يُستخدم هذا الملف كورقة تبرر التدخل الخارجي، خصوصاً في ظل غياب موقف وطني موحد، واستمرار بعض الميليشيات في العمل خارج الأطر الرسمية، ما يعرض أمن البلاد ومصالحها الاقتصادية لخطر التصعيد.