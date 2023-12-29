هل يحمل وفد حماس للقاهرة ردودًا إيجابية بشأن التهدئة؟
تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية حمل وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة ردوداً إيجابية بشأن التهدئة في غزة، خاصة في الوقت الذي تعددت فيه المبادرات المتعلقة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وحسب تقارير إعلامية، فإن وفداً رفيع المستوى من حركة حماس سيصل القاهرة من أجل لقاء مسؤولين مصريين وبحث مقترح للتهدئة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية وجود مقترح من قبل واشنطن وتل أبيب لذات الشأن.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن "القاهرة لم تتلق حتى الآن أي رد على الإطار المقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر المتعلق بحل الصراع الدائر في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي".
وأوضح رشوان، في تصريح له، أن "مصر طرحت بالفعل إطاراً لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".
وبين أن "صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية، وأن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي بوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أنه سيتم بلورة المقترح بصورة منفصلة عند الاستماع لجميع الردود.
ويرى المحلل السياسي، يونس الزريعي، أن "الأطراف المتنازعة بحاجة في الوقت الحالي لمقترح مقبول من أجل التوصل لتهدئة في غزة وإنهاء الحرب"، مبيناً أن وصول وفد حماس للقاهرة يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً للتقدم بمفاوضات التهدئة.
وأوضح الزريعي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "عودة قيادة حماس مرة أخرى لمصر تؤكد أن هناك تقدما بالمفاوضات، وأن حماس تتعاطى بشكل إيجابي مع المقترح المصري الخاص بالتهدئة"، مؤكداً أن الجهود المصرية ستنجح في إنهاء الحرب.
وأضاف: "بتقديري، حماس ستقدم بعض التحفظات للمسؤولين المصريين، وتطالبهم بتعديل بعض البنود بما يضمن لها إقناع الفصائل الفلسطينية الأخرى بالمبادرة المصرية، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي التي لها مواقف مختلفة عن حماس".
وأشار الزريعي إلى أن "عدم وصول وفد من الجهاد الإسلامي لمصر يؤكد أن مصر توصلت لتفاهمات محددة مع قيادة الحركة، وأن حماس تتولى في الوقت الحالي مسؤولية التفاوض بشأن التهدئة مع إسرائيل بغزة".
واستدرك: "لكن أي اتفاق لا تقبل به حركة الجهاد سيؤدي إلى تعثر مفاوضات التهدئة وقد يعيدها إلا مربعها الأول، لكن بتقديري حماس والجهاد غير معنيتين بإثارة الخلافات مع مصر وستبديان تعاطيا أكثر إيجابية بشأن جهودها".
وزاد: "أرجح أن تنجح مصر في الإعلان عن هدنة مؤقتة بغزة لعدة أيام تستأنف خلالها المفاوضات للصفقة الشاملة، وقد يتم تمديد تلك الهدنة لوقت آخر، لكن في نهاية الأمر سيكون هناك إعلان رسمي بشأن إنهاء الحرب".
وختم: "جميع الأطراف المتنازعة بحاجة للتهدئة، وهناك ضغط دولي وأمريكي وإقليمي على إسرائيل وحماس من أجل وقف الحرب وإعادة الهدوء"، لافتاً إلى أن المطلوب من جميع الأطراف دفع ثمن لتلك التهدئة.
في المقابل، يرى المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "الوقت ما زال مبكراً للحديث عن تهدئة شاملة في غزة، أو نجاح أي من الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل، على الرغم من التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود".
وأوضح شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "زيارة وفد حماس لمصر تأتي من أجل تقديم الملاحظات والتعديلات على المبادرة المصرية للتهدئة"، مؤكداً أن حماس ترغب في انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف نهائي لإطلاق النار.
وأضاف: "لدى حماس والفصائل الفلسطينية شروط لا يمكن لإسرائيل قبولها، والمبادرة الحالية بانتظار الملاحظات من جميع الأطراف، وبالتالي فإن إمكانية نجاح زيارة وفد حماس في الإعلان عن هدنة أمر بعيد المنال".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "المبادرة بوضعها الحالي لا تمثل أرضية لكل من حماس وإسرائيل من أجل التوصل لاتفاق نهائي للتهدئة"، مشدداً على أن أي تهدئة بحاجة لنجاح مصر في إيجاد صيغة تمثل حلا وسطا بين الجانبين.
وتابع: "على الرغم من أن كل الأطراف ترغب بإنهاء الحرب الأطول في غزة، فإن حماس ليس لديها القدرة هذه المرة على إقناع الفصائل بالتهدئة دون اتفاق قوي يضمن إعادة إعمار غزة وتحسين ظروف حياتها والإفراج عن آلاف الأسرى".
واستكمل: "في المقابل فإن إسرائيل بحاجة إلى اتفاق يخفف الضغط الداخلي عليها ويمنع انهيار حكومة بنيامين نتنياهو، ويخفف عبء المساءلة على القادة الأمنيين والعسكريين"، مؤكداً أن المبادرة ستشهد تغيرات جوهرية قبل التوافق على بنودها.