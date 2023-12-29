هل يحمل وفد حماس للقاهرة ردودًا إيجابية بشأن التهدئة؟

تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية حمل وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة ردوداً إيجابية بشأن التهدئة في غزة، خاصة في الوقت الذي تعددت فيه المبادرات المتعلقة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن وفداً رفيع المستوى من حركة حماس سيصل القاهرة من أجل لقاء مسؤولين مصريين وبحث مقترح للتهدئة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية وجود مقترح من قبل واشنطن وتل أبيب لذات الشأن.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن "القاهرة لم تتلق حتى الآن أي رد على الإطار المقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر المتعلق بحل الصراع الدائر في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي".

وأوضح رشوان، في تصريح له، أن "مصر طرحت بالفعل إطاراً لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".

وبين أن "صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية، وأن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي بوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أنه سيتم بلورة المقترح بصورة منفصلة عند الاستماع لجميع الردود.