التلغراف: مقاطعة الشركات الغربية بالشرق الأوسط تدعم المنتج المحلي

تقود منطقة الشرق الأوسط حملة مقاطعة صارمة على منتجات أمريكية وأوروبية يقال إنها تدعم إسرائيل في حرب غزة، بينما استفاد المنتج المحلي البديل، بشكل كبير من الحملة.

وفي تقرير لـ"ذا تلغراف" البريطانية، ناقشت الصحيفة موضوع حملة المقاطعة التي تتعرض لها العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية، جراء الحرب.

وبحسب التقرير، فإن المستهلكين بالشرق الأوسط، يلجؤون إلى بدائل محلية الصنع، في احتجاج على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل في حرب غزة.