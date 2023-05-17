المقداد: الرئيس بشار الأسد سيشارك في قمة جدة

يعتزم الرئيس السوري، بشار الأسد، المشاركة في القمة العربية التي ستُعقد في مدينة جدة، يوم الجمعة المقبل، وفق ما أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، في مشاركة ستكون الأولى له منذ عام 2010.

ورداً على سؤال لقناة الجديد اللبنانية في جدة، عما إذا كان الأسد سيشارك في القمة، أجاب المقداد "هو سيأتي لحضور هذه القمة إن شاء الله"، حسبما أوردت "فرانس برس".