مقتل مسلحين مواليين لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق

قتل مسلحان مواليان لإيران، بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، استهدفت الغارات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الخميس، مستودعًا تابعًا لميليشيا حزب الله اللبنانية في منطقة البحدلية على طريق دمشق الدولي، فضلًا عن نقاط ومواقع أخرى في منطقة السيدة زينب القريبة في جنوب شرق العاصمة، والتي يتواجد فيها مقاتلون موالون لإيران.

وقال المرصد: "أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل اثنين من المقاتلين الموالين لإيران من جنسية غير سورية"، فضلًا عن إصابة آخرين بجروح بعضها خطرة.

وأضاف أن القصف أسفر كذلك عن "وقوع خسائر مادية بالمواقع المستهدفة وتدمير المستودع".

وبعد منتصف الليل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: إنه "حوالي الساعة 2,25 من فجر اليوم (12,25 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر العسكري أن القصف أسفر "عن وقوع بعض الخسائر المادية وأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأفاد المرصد السوري لاحقًا بأن الضربات طالت منطقة تضم مقار ومواقع عسكرية لحزب الله وللجيش السوري في وسط سوريا.