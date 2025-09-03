السلطات العراقية تعتقل أستاذاً جامعياً بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

ألقت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، القبض على أستاذ جامعي في محافظة واسط، بعد اتهامه بمحاولة "قلب نظام الحكم".

وكان الأستاذ الجامعي، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يدّعي قيادة تحرّك "ثوري".

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان، أن "مفارزه وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي ظهر في تسجيل مصوَّر ملوحاً بإثارة الفوضى والتحريض على العصيان المدني".

وأشار البيان، إلى أن "العملية جرت وفق أحكام المادة (200/2) من قانون العقوبات، إذ تم تدوين أقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأحاديث داخل الأوساط السياسية والشعبية بشأن وجود محاولات لإحداث تغيير في النظام، بالتزامن مع الضغوط الأمريكية المتزايدة حول ملف "قانون الحشد الشعبي" وما يثيره من جدل واسع داخل البرلمان العراقي.

والثلاثاء، فجّر المتحدث العسكري السابق باسم الحكومة العراقية 2018 – 2019 اللواء المتقاعد عبدالكريم خلف، جدلاً واسعاً حينما كشف عن اجتماعات تُعقد في النجف، قال إنها تهدف إلى إسقاط نظام الحكم والحكومة العراقية.

ولفت إلى أن تلك التحركات تُدار بشكل منظم وتحت أنظار قوى سياسية مختلفة.