من هم القضاة العرب في محكمة العدل الدولية؟

مع انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، الخميس؛ لبحث الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، اتجهت الأنظار إلى 15 قاضيا، بينهم 3 عرب.

وسيلقى على عاتق القضاة الـ15 الحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

المغربي محمد بنونة

القاضي محمد بنونة من مواليد مدينة مراكش في العام 1943، وانتخب في العام 2006 لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.

كان بنونة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، ولديه مسار طويل في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية، وتقلد مناصب كثيرة في الأمم المتحدة.