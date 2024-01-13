من هم القضاة العرب في محكمة العدل الدولية؟
مع انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، الخميس؛ لبحث الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، اتجهت الأنظار إلى 15 قاضيا، بينهم 3 عرب.
وسيلقى على عاتق القضاة الـ15 الحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
المغربي محمد بنونة
القاضي محمد بنونة من مواليد مدينة مراكش في العام 1943، وانتخب في العام 2006 لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.
كان بنونة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، ولديه مسار طويل في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية، وتقلد مناصب كثيرة في الأمم المتحدة.
اللبناني نواف سلام
نواف سلام، ولد عام 1953، وهو قاض في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.
وشغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف
القاضي عبدالقوي أحمد يوسف، ولد عام 1948 في بلدة إيل الشمالية الشرقية، بونتلاند، التحق بمحكمة العدل الدولية عام 2009 وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 2018 إلى عام 2021.
وعبدالقوي أحمد يوسف خبير في مجال القانون الدولي، وعضو في معهد القانون الدولي، شغل عدة مناصب، منها مستشار قانوني ومدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية لليونسكو، ومساعد المدير العام للشؤون الأفريقية في منظمة الأمم المتحدة الصناعية.