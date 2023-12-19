أزمة النقل تهدد 60 مليون أمريكي
سلّط تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على تداعيات الأزمة التي تواجه قطاع النقل في الولايات المتحدة، وقال إن نحو 60 مليون شخص، يواجهون خطر فقدان وسائل النقل الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق محطات الحافلات بين المدن في عدة أنحاء من البلاد، على خلفية عوامل عديدة على رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل، وتضاؤل التمويل الحكومي، يهدد الأمريكيين من أصحاب الدخل المتدني.
وبحسب التقرير أثرت الأزمة على أكبر مُشغلي حافلات النقل في الولايات المتحدة مثل "غرايهاوند" و "ميجا بص" و "تريل وايز" ، وتسببت بتعطيل حياة الكثيرين الذين يعتمدون على السفر لمسافات طويلة من أجل العمل وأغراض أخرى مختلفة.
ولفت التقرير إلى إغلاق خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن في عدة ولايات ومدن أمريكية مثل سينسيناتي، شارلوتسفيل، فيرجينيا، هيوستن، فيلادلفيا، بورتلاند، أوريغون، وتامبا.
ومن المتوقع حدوث إغلاقات أخرى في شيكاغو ودالاس؛ الأمر الذي يجعل نحو من 60 مليون شخص، معرضون لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات الحافلات بين المدن لا سيما مع ابتعاد محطات الحافلات عن مراكز المدن، أو إغلاق أبوابها بالكامل، علمًا بأن هذه المحطات تخدم عددًا أكبر من الأشخاص، مما تقوم به شركة امتراك (شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية في الولايات المتحدة)، وفق المجلة.
وكانت شركة "غرايهاوند" وهي شركة رائدة في قطاع حافلات النقل البري، تعرضت لانتقادات بسبب نقلها محطات الحافلات إلى أماكن يصعب الوصول إليها، وهو ما أدى إلى تقطع السبل بالعديد من المسافرين الذين يعتمدون عليها.
وتقول المجلة، إن عمليات الإغلاق يبدو أن لها تأثير متتالٍ، إذ يمكن أن يؤدي إغلاق محطة واحدة إلى إغلاق محطة أخرى تعتمد على زوار المحطة الأولى، كما حدث في ليتل روك، عاصمة ولاية أركنساس.
وبالنظر إلى أن معظم مستخدمي شبكة الحافلات الداخلية بين المدن، هم من ذوي الدخل المتدني الذي لا يتجاوز 40,000 دولار سنويًّا، أو ربما أقل، فإن محطات الحافلات هذه تمثل أهمية كبيرة لهذه الشريحة من السكان الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف وسائل السفر البديلة، فضلًا عن أنها مصممة لتلبية احتياجات عدد كبير من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحركة أو التنقل بسهولة.
ومن الأسباب التي تقف وراء إغلاق محطات الحافلات بين المدن، بحسب التقرير، هي ارتفاع الكلف التشغيلية، ونقص التمويل الحكومي، وبيع 33 محطة حافلات تابعة لشركة "غريهاوند" إلى شركة " Twenty Lake Holdings LLC"، وهي شركة استثمارات عقارية متكاملة الخدمات .
وأكد جوزيف شوترمان، خبير النقل في جامعة ديبول، على ضرورة تحرك وحدات الحكم المحلي في الولايات لعلاج المشكلة، وعدم تجاهلها، في ظل عصر مشغلي خدمات الحافلات من القطاع الخاص.
المصدر: مجلة نيوزويك الأمريكية