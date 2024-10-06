تونس.. حملة المغزاوي: حصلنا على الكثير من الأصوات

أعلن عبد الرزاق عويدات، مدير حملة المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، في مؤتمر صحفي عقب إغلاق مكاتب التصويت مساء الأحد 6 أكتوبر 2024، أن الأصداء الإيجابية تشير إلى إقبال كبير على صناديق الاقتراع في ولايات الجمهورية جميعها.

وأضاف عويدات: "تابعنا العملية الانتخابية في كافة المناطق، وحظي مرشحنا زهير المغزاوي بالكثير من الأصوات".

وأكد أن الحملة تنتظر عملية فرز الأصوات بمشاركة ملاحظيهم، مع انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تملك الصلاحية الكاملة لإدارة الانتخابات.

وأشار عويدات إلى رصد خروقات وتجاوزات في عدة مراكز اقتراع، منها تدخل بعض المسؤولين الإداريين، في اختيارات الناخبين، وتم توثيقها لدى الهيئة وفي محاضر المراقبين.