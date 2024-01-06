فيدان يبحث مع بلينكن حرب غزة وانضمام السويد لـ "الناتو"

قالت وزارة الخارجية التركية، إن الوزير هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقشا، اليوم السبت، الحرب والأزمة الإنسانية في غزة وعملية انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

واستمرت المحادثات ساعتين في إسطنبول. وقال مسؤول أمريكي إن بلينكن يجتمع الآن مع الرئيس رجب طيب أردوغان في مستهل جولة تهدف إلى تهدئة التوترات التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة.

ووصل بلينكن، مساء الجمعة، إلى إسطنبول في إطار جولة إقليمية جديدة، تقوده أيضا إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطر للدفع باتجاه مساعدات إضافية لغزة والبحث في سبل تجنب توسع النزاع في المنطقة بعد ثلاثة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.