إعلام إسرائيلي: مقتل جندي وجرح 9 جراء "حدث أمني" في خان يونس بقطاع غزة

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العالم العربي

سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل بعد اعتراضها واحتجاز طاقمها

سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل بعد اعتراضها واحتجاز طاقمها
سفينة حنظلة لكسر الحصار عن غزةالمصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 9:51 ص

وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي وفقاً لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" المعارضة لقوانين الهجرة.

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 ونقلت الوكالة عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" أنه أرسل محامين إلى ميناء أشدود الواقع في جنوبي إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.

 

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