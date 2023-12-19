نفاد الأدوية من الصيدليات يفاقم الأزمة الصحية في غزة
انضمت أزمة نفاد الأدوية من الصيدليات، لقائمة الأزمات التي تهدد حياة وصحة الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، لتضيف فصلاً جديداً من واقع القطاع الصحي الذي انهار بشكل شبه كامل في غالبية مناطق القطاع.
وبعد نحو شهرين ونصف من الحرب المدمرة في غزة، وعدم السماح بدخول البضائع والمستلزمات الضرورية، خلت الصيدليات من قائمة طويلة من الأدوية، إضافة للمستلزمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال ما يضيف تهديداً مباشراً جديداً لحياة الفلسطينيين.
وقال الصيدلاني محمد أبوالروس، الذي يمتلك صيدلية في مدينة رفح، إن "رصيد غالبية الأدوية في الصيدليات أصبح صفراً، ما يعني وقوع أزمة صحية كارثية، إن أبسط الأدوية لم تعد موجودة، خاصة الأدوية المتعلقة بالأطفال والأمراض المزمنة، حيث لا يوجد أي علاج لمرضى الضغط والسكري وأدوية النزلات المعوية والإسهال".
وأضاف أبو الروس لـ"إرم نيوز" أن "المسكنات بشكل عام اختفت تماماً من الصيدليات رغم حاجة الأعداد الكبيرة من المصابين لها، وقد شهدنا موجة إصابات كبيرة بالنزلات المعوية نتيجة الطعام والمياه الملوثة بين الأطفال وحتى كبار السن ولم نكن نمتلك تقديم أي شيء لهم، وحتى حليب الأطفال لم يعد متوفراً وحفاظات الأطفال، وذلك سيخلق وضعاً صحياً كارثياً".
أما الطبيب الصيدلاني خالد سعيد، قال إن "الأدوية المتوفرة في الصيدليات أصبحت محدودة جداً، ما يخلق أزمة حقيقية في ظل تضاعف أعداد السكان في مدينة رفح بسبب موجات النزوح التي خلفتها الحرب".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الصيدليات فقدت القدرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات للمصابين والمرضى الذي يحتاجون الأدوية، في ظل عدم قدرة المستشفيات على صرف الأدوية إلا بشكل محدود".
وأفاد سعيد، "قد نغلق أبوابنا أمام المرضى ومحتاجي العلاج خلال أيام قليلة، لأن غالبية الأصناف نفدت ولا يوجد طريقة لإدخال الأدوية إلى غزة، وجميع المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال أصبحت مفقودة تماماً، ما زاد من معاناة الغزيين، خاصة النازحين منهم".