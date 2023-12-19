نفاد الأدوية من الصيدليات يفاقم الأزمة الصحية في غزة

انضمت أزمة نفاد الأدوية من الصيدليات، لقائمة الأزمات التي تهدد حياة وصحة الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، لتضيف فصلاً جديداً من واقع القطاع الصحي الذي انهار بشكل شبه كامل في غالبية مناطق القطاع.

وبعد نحو شهرين ونصف من الحرب المدمرة في غزة، وعدم السماح بدخول البضائع والمستلزمات الضرورية، خلت الصيدليات من قائمة طويلة من الأدوية، إضافة للمستلزمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال ما يضيف تهديداً مباشراً جديداً لحياة الفلسطينيين.

وقال الصيدلاني محمد أبوالروس، الذي يمتلك صيدلية في مدينة رفح، إن "رصيد غالبية الأدوية في الصيدليات أصبح صفراً، ما يعني وقوع أزمة صحية كارثية، إن أبسط الأدوية لم تعد موجودة، خاصة الأدوية المتعلقة بالأطفال والأمراض المزمنة، حيث لا يوجد أي علاج لمرضى الضغط والسكري وأدوية النزلات المعوية والإسهال".

وأضاف أبو الروس لـ"إرم نيوز" أن "المسكنات بشكل عام اختفت تماماً من الصيدليات رغم حاجة الأعداد الكبيرة من المصابين لها، وقد شهدنا موجة إصابات كبيرة بالنزلات المعوية نتيجة الطعام والمياه الملوثة بين الأطفال وحتى كبار السن ولم نكن نمتلك تقديم أي شيء لهم، وحتى حليب الأطفال لم يعد متوفراً وحفاظات الأطفال، وذلك سيخلق وضعاً صحياً كارثياً".