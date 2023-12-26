رئيس الشاباك الأسبق يكشف عن "مرشحين" محتملين لخلافة عباس

ورأى بيري أنه يتعين أولًا وضع آليات لتعزيز السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ "الضعيفة"، لافتًا إلى أن رئيسها محمود عباس، يبقى الشخصية الأقوى حاليًّا، في ظل غياب خليفة له، ما يستوجب تعيين نائب له في أسرع وقت، ووجود مجموعة عمل لدعمه في السيطرة على الضفة، وكذلك على غزة ما بعد الحرب.

وقدَّر أن الكثير من الشخصيات سترغب في خلافة عباس، منهم المستشار الاقتصادي للسلطة سابقًا، محمد مصطفى، ولكنه قلل من فرص فوزه. كما طرح اسم عزام الشوا، وزير الطاقة الفلسطيني السابق، وقال إنه بلا انتماءات حزبية.

وتابع بيري أن من بين الشخصيات المرشحة أيضًا يأتي حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وماجد فرج مدير المخابرات، وكذلك محمد دحلان، الذي يوصف بأنه خصم محمود عباس اللدود.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء السابق سلام فياض، يُعد من الشخصيات المحتملة ويحظى بدعم أمريكي، لكنه بلا شعبية على الأرض.

فيما يأتي أيضًا في القائمة، وفق رأيه، ناصر القدوة، وزير الخارجية السابق، الذي يقول عنه بيري إنه غير مقبول من جانب عباس ويُعد من معارضيه.