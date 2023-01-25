بثلاثة انتحاريين.. إحباط هجوم كبير لداعش في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إحباط هجوم انتحاري كبير، كان يستهدف محكمة استئناف نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود نوايا ارهابية لتنفيذ عملية إرهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل تنظيم داعش بواسطة 3 انتحاريين أو مايسمى الانغماسين".

وأشار البيان أنه "تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة، وإحباط المخطط الإرهابي".