لقاء "غير مسبوق" بين الإدارة الذاتية "الكردية" ودروز لبنان

استعرض رئيس الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ، مع نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للشؤون الخارجية بدران جيا كرد، "العلاقات التاريخية التي تجمع المكونين الكردي والدرزي"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المكونات السورية واللبنانية، في لقاء يعكس أهمية الحوار الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ أمين الصايغ، في منزله ببلدة شارون قضاء عاليه، "جيا كرد".

وجاء هذا اللقاء ضمن جولة يقوم بها جيا كرد في لبنان، بحضور ممثل الإدارة الذاتية في لبنان، عبد السلام أحمد.

وأكد جيا كرد أنّ "الحل السياسي للأزمة السورية يمرّ عبر اعتماد نظام حكم ديمقراطي لامركزي يضمن التعددية ويصون خصوصيات جميع المكوّنات الدينية والعرقية".

وعبّر جيا كرد عن تضامنه مع أبناء السويداء في مواجهة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

من جهته، شدّد الصَّايغ على "المشتركات الثقافية والاجتماعية بين الدروز والكرد"، داعياً إلى "تطوير آليات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين السوري واللبناني"، مثمّناً مواقف الإدارة الذاتية حيال ما شهدته السويداء.