"كارثة درنة" تثير مخاوف اللبنانيين مع أول منخفض جوي
يترقب اللبنانيون بحذر المنخفض الجوي الأول، الذي من المتوقع أن يؤثر على البلاد خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة.
ورغم أن خبراء الأرصاد الجوية يؤكدون أن المنخفض "إلياس" اعتيادي، إلا أن التجارب المأساوية للمدن الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً درنة الليبية، عززت المخاوف في بلد يواجه ضعفًا كبيرًا في البنية التحتية.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة، أن فرقها قامت بتنظيف مجاري تصريف المياه على الشوارع الساحلية، باعتبارها الأكثر عرضة للفيضانات.
وقال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، على حسابه في منصة x (تويتر سابقا) إن "المشكلة الأساس هي أن المجاري بعد أسبوع من التنظيف تعود كالسابق ممتلئة بالنفايات".
وأوضح أن "هذه النفايات تضم كميات من الرمل نتيجة التعديات والمخالفات في الإنشاءات.
وإلى هذه النفايات تنضم كميات أخرى من الرمول كنتيجة للتعديات والمخالفات والإنشاءات المخالفة.