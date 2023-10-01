"كارثة درنة" تثير مخاوف اللبنانيين مع أول منخفض جوي

يترقب اللبنانيون بحذر المنخفض الجوي الأول، الذي من المتوقع أن يؤثر على البلاد خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة.

ورغم أن خبراء الأرصاد الجوية يؤكدون أن المنخفض "إلياس" اعتيادي، إلا أن التجارب المأساوية للمدن الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً درنة الليبية، عززت المخاوف في بلد يواجه ضعفًا كبيرًا في البنية التحتية.