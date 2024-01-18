"قنبلة في إسرائيل" ..  انتقاد نادر من كتلة "الليكود" لنتنياهو

في انتقاد نادر الحدوث، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الليلة البارحة، أن نواب ووزراء "الليكود" شنّوا هجومًا على نتنياهو، وأبلغوه في خطاب وصل إلى مكتبه بأن السماح لـ 170 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل بمثابة قنبلة "ستنفجر في وجه الإسرائيليين".

جاء ذلك على خلفية ما تبدو أنها خطوات نحو السماح لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة نجمت عن الشلل في قطاعات حيوية، منها: الزراعة، والبناء، وخدمات الضيافة.

وذكرت الصحيفة أن الانتقادات طالت نتنياهو ومجلس الحرب، وحمَّل معارضو إدخال الفلسطينيين وزير الدفاع يوآف غالانت أيضًا المسؤولية.

الصحيفة نبَّهت إلى أن التكلفة الشهرية لغياب العاملين في مجالات الزراعة والبناء وخدمات الضيافة تبلغ قرابة 3.1 مليار شيكل (قرابة 800 مليون دولار).