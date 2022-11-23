كيف ستوازن إسرائيل بين الشقين السياسي والأمني بعد عملية القدس؟

تثور تساؤلات في الأوساط السياسية داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية بشأن الكيفية التي ستوازن بها إسرائيل بين الشقين الأمني والسياسي، عقب عملية القدس التي شهدت تفجيرين متزامنين قتل فيهما شخص وأصيب آخرون.

وتطغى الجوانب الأمنية عادة على منهجية إسرائيل في التعامل مع الأحداث التي تشبه تفجيري القدس، لكنها الآن تجد نفسها في خضم أزمة سياسية وسط ترقب لتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو أو غيره.

وأشارت التقارير الإسرائيلية، إلى أن العمليتين نُفذتا من قبل مجموعة مولتها قيادة حركة حماس في تركيا، وسط ترجيحات بأن تكون المجموعة قد تلقت تدريبات مشتركة مع حزب الله في جنوب لبنان، علاوة على اتهامات لعضو المكتب السياسي للحركة صالح العاروري بالوقوف وراء العمليتين.

ووفق التقارير ذاتها، فإن اختطاف مسلحين فلسطينيين من مدينة جنين شمال الضفة الغربية لجثمان شاب إسرائيلي، الليلة الماضية، يعزز إمكانية تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية بالمدنية لاستعادة جثمانه، الأمر الذي يزيد من فرص التوتر الأمني.

تهديدات إسرائيلية

ودعا قادة أحزاب اليمين الإسرائيلي إلى إعادة قوة الردع لإسرائيل، وملاحقة منفذي العمليات من الفلسطينيين واغتيالهم، فيما قطع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي زيارته للولايات المتحدة، على إثر التطورات الأمنية.

وأكد رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد، أن "العملية المزدوجة في القدس بمثابة حادث تختلف ملامحه عن أحداث وقعت خلال السنوات الأخيرة"، متابعًا: "يُبذل حاليًا مجهود استخباراتي واسع النطاق سيفضي للكشف عن المنفذين والجهات التي تقف وراءهم وتزودهم بالوسائل القتالية".

وفيما يتعلق بجثمان الإسرائيلي المختطف في جنين، قال لابيد: "إذا لم تتم إعادة جثة الإسرائيلي تيران يرو سيدفع أولئك الذين قاموا بالاختطاف ثمنًا باهظًا"، وفق تعبيره.

ومن ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "قوات الأمن والجيش الإسرائيلي ستصل لمنفذي تفجيري القدس، كما ستعمل على إعادة جثمان تيران يرو الذي اختطف مسلحون جثته في جنين".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس، الجنرال دورون تورجمان، أمر بتعزيز الترتيبات الأمنية في المدينة، وتمديد مناوبات القوات لليوم التالي، وتعزيز القوات في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "القوات الإسرائيلية تستعد لجميع السيناريوهات المتعلقة بالتوتر الأمني في مدينتي القدس وجنين"، متابعةً: "تم نشر المئات من ضباط الشرطة في الميدان، وهناك ألآلاف من رجال الأمن في حالة تأهب قصوى".