الحوثي يعلن جهوزية قواته لمواجهة إسرائيل "على كافة المستويات"

نقلت وكالة أنباء "سبا نت"، التابعة للحوثيين، عن وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الميليشيا، اللواء محمد ناصر العاطفي، قوله إن "قواتهم جاهزة على كافة المستويات لمواجهة العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا" وفق تعبيره.

وأضاف العاطفي أن "القيادة السياسية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة إسرائيل، ومهما كان تآمرها سيفشل"، بحسب قوله.

وأشار العاطفي إلى أن "أمريكا تستهدف المدنيين كما هو حاصل في غزة".

وفي حين أوردت "سبا نت" هذه التصريحات بعد الغارة الإسرائيلية على صنعاء الخميس، إلا أن العاطفي لم يشر في حديثه إلى الغارة، ما يجعل من غير الواضح ما إذا كان تصريحه قد صدر قبلها أم بعدها.