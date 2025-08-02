القوات الأردنية: مقتل مسلحَين بعد محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة مجموعة من المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وقالت المنطقة العسكرية الشرقية إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصد المجموعة، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار، وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري.

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وفي بيان ثان، أعلنت المنطقة العسكرية الشمالية إحباط محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.