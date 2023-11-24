مصدر مقرب من حماس يؤكد إطلاق سراح رهائن تايلانديين

أكد مصدر مقرب من حماس الجمعة أن الحركة أطلقت عددا من الرهائن التايلانديين الذين كانت تحتجزهم منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إضافة الى الرهائن الذين تمّ إطلاق سراحهم ضمن اتفاق هدنة مع الدولة العبرية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس". وكان رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين في منشور على موقع "اكس" "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديا".