الزبيدي: نأمل أن تنجح نقاشات السعودية مع الحوثيين

أعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، عن أمله في نجاح النقاشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، في إيقاف الحرب دون شروط، والوصول إلى عملية سلام شامل ومستدام.

وقال الزبيدي في حوار بثّته قناة "BBC" مساء أمس الخميس، إن عملية السلام الشاملة تبدأ بخطوات إنسانية تشمل وقف إطلاق النار أولًا، ثم يتلوها تشكيل لجان تفصيلية في كل الاتجاهات، تحت إشراف إقليمي أو أممي.

وأشار إلى أن الأمر المهم الآن، هو إيقاف نزيف الدم في اليمن بشكل عام، لأن "استمرار الحرب ليس في صالح أي طرف، والسلام الشامل هو هدف كل أبناء اليمن، شمالًا وجنوبًا".

وقال الزبيدي إنه ليس على إطلاع بشأن تفاصيل المشاورات الجارية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، وإنه ينبغي عدم استباق الأحداث، "ونأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق يوقف الحرب دون أية شروط، بعد استكمال جلساتهم، وبعدها لكل حادث حديث".

وأكد أن دول التحالف العربي التي تربطها علاقة وطيدة وعميقة بالشعب اليمني، شمالًا وجنوبًا، تحترم القوانين الدولية والأممية، كما تحترم إرادة اليمنيين، ولا تتدخل بشؤونهم الداخلية أو الشكل المستقبلي للدولة، "وقد أكدوا ذلك لنا عدة مرات".

وذكر الزبيدي أن هناك مفاوضات يمنية – يمنية قادمة، ستكون أولويتها القضية الجنوبية، وفق اتفاق مجلس القيادة الرئاسي. مشددًا على أن "شعب الجنوب هو من يمتلك حق تقرير مصيره، ولن نقرر بالنيابة عنه".