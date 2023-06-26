مواجهات واعتقالات خلال مداهمات إسرائيلية لمدن في الضفة‎

شنَّ الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات في مناطق عدة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين.

واقتحم الجيش الإسرائيلي فجرًا وبشكل مفاجئ مدينة الخليل؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه قنابل الغاز والصوت دون التبليغ عن إصابات.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش اعتقل شابين من بلدة حلحول، شرق الخليل.