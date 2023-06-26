مواجهات واعتقالات خلال مداهمات إسرائيلية لمدن في الضفة
شنَّ الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات في مناطق عدة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين.
واقتحم الجيش الإسرائيلي فجرًا وبشكل مفاجئ مدينة الخليل؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وأطلق الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه قنابل الغاز والصوت دون التبليغ عن إصابات.
وأفاد شهود عيان، بأن الجيش اعتقل شابين من بلدة حلحول، شرق الخليل.
وفي مدينة بيت لحم، نفَّذ الجيش مداهمات لمنازل في مخيم الدهيشة واعتقل شابين من منزلهما بعد تفتيش دقيق.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر الاثنين، 7 شبان من قريتي بيتين وأبو شخيدم شرق وشمال رام الله.
كما اندلعت مواجهات عنيفة في طولكرم عقب اقتحامها من قِبل الجيش من عدة محاور.
ونشَر الجيش الإسرائيلي، دورياته في ضواحي مدينة طولكرم واعتقل شابًّا بعد مداهمة منزل ذويه.