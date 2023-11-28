دلالات إجراء انتخابات كردستان تحت إشراف بغداد للمرة الأولى

من المنتظر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، يوم الـ25 من شباط/فبراير المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمرة الأولى في تاريخ الإقليم.

وتأتي إدارة الهيئة العراقية لانتخابات كردستان بعد انتهاء فترة الصلاحية الدستورية لمفوضية الإقليم وتجميد برلمانه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بسبب تجاوزه المدة الدستورية دون إجراء أي انتخابات طوال 6 سنوات.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم لـ"إرم نيوز"، إن "هناك إجماعًا على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المحدد من قبل رئاسة الإقليم وبالاتفاق والتنسيق مع المفوضية في بغداد، فهي التي تشرف على هذه العملية الانتخابية وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر".

وبيَّن عبد الكريم، أن "تحديد موعد الانتخابات تم بعد إجراء حوارات ومفاوضات استمرت لأكثر من عام، كما كان هناك دور في تقريب وجهات النظر من قبل بعثة الأمم المتحدة، التي شاركت في اجتماعات قادة الأحزاب الكردية، إضافة لدعم أصدقاء كردستان من الدول الصديقة والحليفة للإقليم".

وأكد أن "حكومة الإقليم تعمل على إنهاء جميع الاستعدادات للانتخابات، والحكومة في تنسيق مستمر مع المفوضية في بغداد وهناك اجتماعات مشتركة عقدت بين الجانبين لتهيئة كل الاحتياجات الفنية واللوجستية لهذه العملية، والتي ستكون مراقبة من قِبل البعثات الدولية".