غزة في مواجهة إنذار الإخلاء وإسرائيل تتأهب لاجتياح بري

ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة الذي تديره حماس، ويسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وقصفته بضربات جوية غير مسبوقة. وتقول سلطات غزة إن 1900 شخص قُتلوا.

وتلقى أكثر من مليون من سكان شمال غزة، الجمعة، إشعارا من إسرائيل بالفرار جنوبا، قبل هجوم بري متوقع. وتعهدت حماس بالقتال حتى آخر قطرة دم، وطلبت من السكان البقاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن القوات المدعومة بالدبابات نفذت ضربات لقصف أطقم الصواريخ الفلسطينية، وجمع معلومات عن موقع الرهائن، وهو أول تقرير رسمي للقوات البرية في غزة منذ بدء الأزمة.

وقال نتنياهو، في بيان نادر بثه التلفزيون، الجمعة، بعد بدء عطلة السبت اليهودي: "نضرب أعداءنا بقوة غير مسبوقة. أؤكد أن هذه هي البداية فقط".

وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توجهوا جنوبا من شمال غزة في أعقاب الأمر الإسرائيلي، وفقا للأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا داخليا بسبب الأعمال القتالية قبل هذا التوجيه.