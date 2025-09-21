مصدر طبي: إسرائيل تعزل مستشفى القدس عن غزة بالغارات والمسيرات (فيديو)

تعرض "مستشفى القدس" التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الاثنين، لأضرار جسيمة، جراء سلسلة غارات إسرائيلية، وعمليات نسف مكثفة في حي "تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة.

وقال مصدر طبي في "مستشفى القدس"، لـ "إرم نيوز" إن نوافذ وجدران المستشفى تحطمت بشكل كبير جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، مشيراً إلى أن الجيش نفذ أكثر من 15 غارة.

وأضاف المصدر الطبي أن المستشفى بات معزولًا، بعد أن أصبحت كل الطرق المؤدية إليه خطيرة وتشهد غارات مكثفة، وعمليات إطلاق نار من قبل طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية.

بالتوازي مع ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مرعبة، حيث فجر 4 روبوتات محملة بأطنان من المتفجرات بين المباني السكنية، في حي "الشيخ رضوان" وشارع "الجلاء" شمال مدينة غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على حي "تل الهوا"، استهدفت الأبراج السكنية، كما طالت الغارات منطقة "منتزه برشلونة" في الحي ذاته.

وبحسب المراسل، فجر الجيش الإسرائيلي 4 روبوتات مفخخة في منطقة شارع النفق وسط مدينة غزة، ما أحدث دوياً مرعباً أضاء سماء غزة باللون البرتقالي والأحمر.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة "النيل" في الحي ما اضطر آلاف الفلسطينيين النازحين، الذين كانوا يتخذونها مأوى إلى الهرب منها.

وتزامن ذلك مع تقدم آليات إسرائيلية من محور جنوب مدينة غزة، التي بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية فيه تمهيداً لاجتياحها بالكامل.

وفي شمال مدينة غزة، حيث محور التوغل الآخر للدبابات الإسرائيلية باتجاه عمق المدينة، واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات وعمليات قصف جوي ومدفعي.

وتعرضت مناطق أبراج المقوسي وأحياء الكرامة، والشيخ رضوان، وأبراج المخابرات، ومخيم الشاطئ شمال وشمال غرب مدينة غزة، إلى قصف مكثف.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية والزوارق الحربية المتمركزة قبالة شواطئ مدينة غزة، تلك الأحياء، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة بشكل مكثف، ما يشير لتقدم محتمل لآلياته في تلك المناطق.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 75 فلسطينيًا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، 56 منهم سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.