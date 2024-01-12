الناتو: الضربات ضد الحوثيين دفاعية وتهدف لحماية حرية الملاحة

قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة، إن الضربات التي شنها الجيشان الأمريكي والبريطاني ضد ميليشيا الحوثي في اليمن كانت "دفاعية وتهدف لحماية حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأضاف المتحدث أن "القوات الحوثية تتلقى دعما وإمدادا وعتادا من إيران؛ لذلك على إيران مسؤولية خاصة للسيطرة على وكلائها".

ولم يشارك حلف شمال الأطلسي في الضربات، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا عضوان في الحلف كما قدم بلدان عضوان آخران هما هولندا وكندا الدعم للضربات.

ولم يصل بيان الحلف إلى درجة القول إن الحلف المؤلف من 31 دولة عضوا يدعم الضربات.

ومن جهتها، قالت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) في مذكرة وزعتها على أعضائها إن القوات البحرية المشتركة (سي.إم.إف) تحذر كل السفن "بالابتعاد لمسافة كبيرة عن باب المندب".

وأضافت إنترتانكو في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز "من المتوقع أن تستمر فترة التهديد لعمليات الشحن لعدة أيام".