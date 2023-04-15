البرهان: القيادة العامة والقصر تحت السيطرة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن "الأوضاع تحت السيطرة تماما"، وأن "كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت السيطرة"، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها الخرطوم بين وحدات من الجيش وقوات الدعم السريع.