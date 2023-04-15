البرهان: القيادة العامة والقصر تحت السيطرة
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن "الأوضاع تحت السيطرة تماما"، وأن "كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت السيطرة"، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها الخرطوم بين وحدات من الجيش وقوات الدعم السريع.
لم يستطع أحد دخول القيادة العامة والأمور تحت السيطرة.
عبد الفتاح البرهان
وقال البرهان، في تصريحات صحفية، إنه "لم يستطع أحد دخول القيادة العامة والأمور تحت السيطرة"، مضيفا أن "ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة".
وتابع رئيس مجلس السيادة: "ما زلنا نحكم صوت العقل ونطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها"، مشيرا إلى أنه "إذا استمرت حالة الحرب فسندخل قواتنا للخرطوم من مناطق مختلفة"، وفق تعبيره.