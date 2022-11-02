الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا دهس مستوطنا بسيارته

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي قَتل فلسطينيًّا بعد محاولته تنفيذ عملية دهس عند أحد الحواجز الإسرائيلية العسكرية بالضفة الغربية، فيما أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح خطيرة.

وقالت القناة الـ"14" العبرية، إن "شابا فلسطينيا حاول دهس مستوطن إسرائيلي قرب حاجز مكابيم المعروف باسم حاجز "بيت سيرا" غرب مدينة رام الله؛ ما أدى إلى إطلاق النار عليه وتحييده".

ووفق القناة العبرية، أصيب مستوطن في عملية الدهس ويبلغ من العمر (20) عامًا، إذ تم نقله إلى مستشفى "شعاري تسيديك" ووصفت حالته بالخطيرة.

وأوضحت القناة العبرية، أن "الفلسطيني وصل الحاجز ودهس أحد المستوطنين، ومن ثم نزل من مركبته وحاول طعْن جنودٍ من قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة على الحاجز قبل إطلاق النار عليه".