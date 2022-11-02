الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا دهس مستوطنا بسيارته
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي قَتل فلسطينيًّا بعد محاولته تنفيذ عملية دهس عند أحد الحواجز الإسرائيلية العسكرية بالضفة الغربية، فيما أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح خطيرة.
وقالت القناة الـ"14" العبرية، إن "شابا فلسطينيا حاول دهس مستوطن إسرائيلي قرب حاجز مكابيم المعروف باسم حاجز "بيت سيرا" غرب مدينة رام الله؛ ما أدى إلى إطلاق النار عليه وتحييده".
ووفق القناة العبرية، أصيب مستوطن في عملية الدهس ويبلغ من العمر (20) عامًا، إذ تم نقله إلى مستشفى "شعاري تسيديك" ووصفت حالته بالخطيرة.
وأوضحت القناة العبرية، أن "الفلسطيني وصل الحاجز ودهس أحد المستوطنين، ومن ثم نزل من مركبته وحاول طعْن جنودٍ من قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة على الحاجز قبل إطلاق النار عليه".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن هيئة الشؤون المدنية قولها إن "المواطن حابس عبد الحفيظ ريان (54 عامًا)، من بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، ارتقى صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور غرب مدينة رام الله".
وتأتي العملية بالتزامن مع استمرار رفع حالة التأهب القصوى في إسرائيل، بعد ورود عشرات الإنذارات حول نية فلسطينيين تنفيذ هجمات مماثلة ضد أهداف إسرائيلية.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في عمليات إطلاق النار والدهس التي ينفذها الفلسطينيون ضد الجنود الإسرائيليين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وحذَّرت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب سياسة التصعيد الإسرائيلي، والقتل والاعتقالات التي ينفذها الجيش في المدن الفلسطينية بشكل يومي.