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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في "حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في "حزب الله" جنوبي لبنان
عناصر من حزب اللهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 3:31 م

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية دقيقة في جنوبي لبنان أسفرت عن مقتل علي محمد حسن قصان، الذي يُعد مسؤول القوة البشرية في قطاع بنت جبيل التابع لمليشيا حزب الله.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي "أن المدعو قصان كان يشرف أخيرًا على جهود إعادة بناء البنية التنظيمية لحزب الله في منطقة بنت جبيل، بالإضافة إلى محاولاته لتجنيد عناصر جدد في صفوف التنظيم خلال فترة التصعيد العسكري الراهن".

وأشار أفيخاي عبر منصة "إكس" إلى أن أنشطة قصان تشكّل انتهاكًا واضحًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الرامية إلى إزالة أي تهديد يستهدف أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، أينما وُجد، وفق قوله.

وأضاف أدرعي أن "الجيش سيستمر في استهداف العناصر الإرهابية التي تنشط في الجنوب اللبناني، خاصة أولئك الذين يؤدون أدوارًا قيادية في دعم وتعزيز البنية القتالية لحزب الله".

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 وشدد على أن "كل من يشكّل خطرًا على إسرائيل سيكون في مرمى نيران جيش الدفاع"، على حد تعبيره.

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