ميليشيا عراقية تعلن مهاجمة إسرائيل بـ"طائرة متطورة"‏

أعلنت "ميليشيا عراقية" موالية لإيران أن "عناصرها هاجمت ‏مساء الثلاثاء، هدفاً حيوياً في وسط إسرائيل بوساطة طائرة ‏ذات قدرات متطورة".‏

وأوضحت الميليشيا التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، أنّ هذا الهجوم يأتي "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على ‏المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحقّ المدنيين من أطفال ‏ونساء وشيوخ".‏

وأكّدت الميليشيا العراقية "استمرار العمليات ‏في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

أخبار ذات علاقة ميليشيا عراقية تهاجم هدفا إسرائيليا في غور الأردن بمسيّرات

وكانت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت في وقت سابق أنها نفذت "عمليتين نوعيتين بطائرات مسيرة استهدفت هدفين حيويين في حيفا"، كما هاجمت "هدفا حيويا" في غور الأردن بطائرات مسيرة.

وسبق أن أعلنت هذه الميليشيات العراقية الموالية لإيران أنها استهدفت مناطق حيوية في إسرائيل، ومن بينها الجولان وميناء حيفا.

وتشكّل ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بينها كتائب "حزب الله" وكتائب "سيد الشهداء" و"حركة النجباء"، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل عن شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.