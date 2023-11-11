مسؤول حكومي بغزة لـ"إرم نيوز": عشرات الجثث ملقاة في ساحة مستشفى الشفاء

أكد مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصاراً مطبقاً على مجمع الشفاء الطبي، مبيناً أن نحو 100 جثة ملقاة في الساحة ولا يستطيع أحد الوصول إليها ودفنها.

وقال البرش، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك بساحة المجمع الطبي سواء بإطلاق النار أو بالقصف"، مشيرا كذلك إلى أن الكهرباء "مقطوعة عن المجمع والعمل متوقف فيه بشكل كامل".

وأضاف: "اضطررنا للتوقف عن العمل ولا نقدم أي خدمة طبية لأي من الجرحى أو المرضى المتواجدين في المجمع الطبي"، متابعاً: "لا وقود ولا كهرباء ولا غذاء ولا ماء داخل المجمع ونحن محاصرون الآن بداخله".