اندلاع حريق بعد إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة على منزل جنوبي لبنان (فيديو)

غارة إسرائيلية سابقة على جنوب لبنانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 8:41 م

أدى سقوط قنبلة من مسيّرة إسرائيلية على أحد المنازل، إلى اشتعال حريق في محيط المنزل الواقع في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، أن طائرة مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة باتجاه أحد المنازل في بلدة الطيبة، جنوب لبنان.

 وأشارت إلى أن القنبلة أدت إلى اشتعال النيران في محيط المكان المستهدف، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، والتي طالت، مؤخرًا، عدّة مدن وبلدات جنوبية، سقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الاعتداءات استهدفت مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان، في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن 1701، ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، وفي تحدٍّ علني للإرادة الدولية. 

