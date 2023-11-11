"معركة المستشفيات".. إسرائيل تضع عنوانًا جديدًا لحرب غزة

قال مسؤولون فلسطينيون إن طفلا رضيعا لقي حتفه، في حين أن عشرات المرضى الآخرين معرضون للخطر بسبب إطلاق إسرائيل النار في محيط أكبر مستشفى في غزة اليوم السبت، فيما قالت إسرائيل إنها قتلت مسلحا تابعا لحركة حماس كان قد منع إخلاء مستشفى آخر.

وتطالب إسرائيل بإخلاء المستشفيات الواقعة في شمال غزة من الأطباء والمرضى وآلاف الأشخاص الذين لجؤوا إليها حتى تتمكن من التعامل مع مسلحي حماس، حيث تقول إنهم أقاموا مراكز قيادة تحتها وفي المناطق المحيطة بها، لكن الحركة تنفي استخدام المستشفيات على هذا النحو.

وتحذر الطواقم الطبية من أن المرضى قد يموتون إذا نقلوا إلى خارج المستشفيات، فيما يقول مسؤولون فلسطينيون إن نيران الأسلحة الإسرائيلية تجعل من مغادرة المستشفيات أمرا خطيرا.

وقال أحمد المخللاتي، وهو طبيب كبير يعمل في جراحات التجميل بمستشفى الشفاء: "إنها منطقة حرب والأجواء مخيفة تماما هنا في المستشفى".