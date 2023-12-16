لماذا ترجئ وزيرة خارجية فرنسا زيارتها إلى لبنان؟

اضطُرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى تأجيل زيارة كانت مقررة، اليوم السبت، إلى لبنان، حتى الاثنين المقبل، جراء عطل تقني في الطائرة التي كانت ستقلها إلى بيروت.

وارتأى طيارو "فالكون 900" التي كانت تقل على متنها الوزيرة إلى جانب مستشارين وصحفيين وحراس أمنيين، أنه من الأفضل أن تعود الطائرة أدراجها إلى قاعدة فيلاكوبلي بالقرب من باريس.

لكن كولونا لم تلغِ زيارتها تمامًا، وستتوجه إلى بيروت الاثنين، غداة زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية المقررة غدًا الأحد.

وكان مقررًا أن تلتقي كولونا في بيروت اليوم السبت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل).

وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان في إطار مساعي باريس لتجنب اتساع رقعة التصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله إلى حرب شاملة.