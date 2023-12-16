لماذا ترجئ وزيرة خارجية فرنسا زيارتها إلى لبنان؟
اضطُرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى تأجيل زيارة كانت مقررة، اليوم السبت، إلى لبنان، حتى الاثنين المقبل، جراء عطل تقني في الطائرة التي كانت ستقلها إلى بيروت.
وارتأى طيارو "فالكون 900" التي كانت تقل على متنها الوزيرة إلى جانب مستشارين وصحفيين وحراس أمنيين، أنه من الأفضل أن تعود الطائرة أدراجها إلى قاعدة فيلاكوبلي بالقرب من باريس.
لكن كولونا لم تلغِ زيارتها تمامًا، وستتوجه إلى بيروت الاثنين، غداة زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية المقررة غدًا الأحد.
وكان مقررًا أن تلتقي كولونا في بيروت اليوم السبت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل).
وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان في إطار مساعي باريس لتجنب اتساع رقعة التصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله إلى حرب شاملة.
وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا متفاقمًا بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، منذ أن شنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجومًا مباغتًا غير مسبوق داخل إسرائيل.
وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعًا ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"إسنادًا لمقاومته".
وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحركات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود.
وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 133 شخصًا، بينهم 94 مقاتلًا في صفوف حزب الله، و17 مدنيًا بينهم ثلاثة صحفيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، بحسب حصيلة إعلامية.
وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل من الجانب الإسرائيلي.