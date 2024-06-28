خبير: عملية شرق غزة المفاجئة "صدمة" للفصائل الفلسطينية

اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى، أن التوغل الإسرائيلي المفاجئ في عمق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، يحمل نوعًا من أسلوب "الصدمة" للفصائل الفلسطينية، التي لم تعد قادرة على مجاراة الأساليب العسكرية الإسرائيلية المختلفة والمفاجئة في كل مرة.

وتقدمت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية بشكلٍ مفاجئ، ودون سابق إنذار، من المحاور الشرقية لمدينة غزة، وتوغلت في حي الشجاعية وسط إطلاق قذائف مدفعية وقصف جوي عنيف تسبب في نزوح مئات العائلات باتجاه عمق المدينة.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن العملية العسكرية في عمق حي الشجاعية، وفق التقارير الإسرائيلية، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تؤكد وجود نشاط عسكري وأمني لحركة حماس التي بدأت تحاول ترميم جزء من قدراتها بعد الضرر التي تلقته في المرحلة الثانية قبل نحو 5 أشهر.