مقتل 44 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة (فيديو)

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بأن حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ فجر الجمعة بلغت 44 قتيلاً، بينهم 26 في مدينة غزة.

وأوضحت المصادر، أن 8 فلسطينيين قتلوا، وأُصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن قصفًا استهدف منزلاً في محيط مقر بنك فلسطين في حي تل الهوا، أدى لمقتل 8 فلسطينيين على الأقل.

وشهد حي تل الهوا سلسلة غارات وأحزمة نارية شنها الجيش الإسرائيلي، ما أدى لتدمير عدد كبير من المنازل.

ومن بين ضحايا الغارات الإسرائيلية 26 قتلوا في غارات على مدينة غزة التي يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحها، منذ الإعلان عن توسيع العملية العسكرية لتشمل احتلال كامل المدينة.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية، طالت خيامًا للنازحين في منطقة المواصي، ومنزلين في حي الأمل غرب المدينة.

وواصل آلاف الفلسطينيين محاولاتهم للنجاة عبر النزوح لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، مرورًا بشارع الرشيد الساحلي المكتظ.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم، إن 480 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من مدينة غزة منذ بدء العملية البرية الواسعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها "تواجه ظروفًا كارثية في مدينة غزة، إذ تكتظ المستشفيات بالمصابين والمرضى وسط خدمات محدودة".

وأضافت في بيان لها: أن "نسبة إشغال المستشفيات تفوق 250% في مدينة غزة مما يؤثر على الخدمات الصحية، وأن نزوح المواطنين إلى جنوب مدينة غزة يفاقم الضغوط على مستشفياتها المستنزفة أصلاً".

من جانبه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) إن 11 منشأة تابعة للأونروا تضررت جراء ضربات إسرائيلية خلال 5 أيام، مشيرة إلى أنها كانت مراكز لجوء طارئة لنحو 11 ألف شخص.