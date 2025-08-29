السودان.. حكومة "تأسيس" تؤدي القسم في دارفور (فيديو)

كشفت مصادر موثوقة لـ"إرم نيوز"، أن حكومة تحالف "تأسيس" في السودان أدّت القسم بمدينة نيالا جنوبي دارفور، برئاسة محمد الحسن التعايشي رئيسًا للوزراء.

وأدّى القسم 16 وزيراً ممثلين لـ"حكومة السلام والوحدة"، التي تشكلت من رحم ائتلاف التحالف السوداني التأسيسي المعلن في نيروبي بفبراير/شباط الماضي.

ويضم التحالف حركات مسلحة وأحزاباً سياسية، وأصدر دستوراً جديداً ينص على علمانية الدولة واعتماد الكونفدرالية بنظام الأقاليم السودانية الـ8، وأطلق على الحكومة الجديدة اسم "حكومة السلام والوحدة".

وكان التحالف قد سمى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد العزيز آدم الحلو نائباً، إلى جانب حكام الأقاليم الـ8 أعضاء في المجلس الرئاسي، إضافة إلى حركتين مسلحتين يقودهما الهادي إدريس والطاهر حجر.

ونصّ الدستور الذي أطلقه تحالف السودان التأسيسي في فبراير/شباط الماضي على فترة تأسيسية تمتد لـ10 أعوام، تسبقها مرحلة انتقالية، وتشمل تشكيل جيش وطني بمعايير جديدة، وتقسيم السودان لـ8 أقاليم، على أن تكون مستويات الحكم 3، على رأسها مجلس رئاسي.

وتسببت الحرب التي اندلعت بين قوات بورتسودان وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان من العام 2023 بأزمة إنسانية طاحنة أدت إلى تشريد أكثر من 12 مليون سوداني من مناطقهم، ووضعت ملايين السودانيين على حافة المجاعة.