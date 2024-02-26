وزيرا خارجية المغرب وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة بين بلديهما

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني، الذي حل بالمملكة في زيارة عمل رسمية، وذلك لتعزيز الشراكة بين بلديهما.

وتعد زيارة سيجورني الرسمية للرباط الأولى من نوعها، عقب تعيينه وزيراً للخارجية الفرنسية.

وقال سيجورني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، إن "اختيار المغرب كأول زيارة لي إلى المنطقة جاء باعتبار وجود رابط استثنائي بين البلدين"، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "طلب مني أن أجدد هذا الرابط".

وأضاف أن بلاده "تسعى إلى بناء شراكة مع المغرب تمتد لـ 30 سنة المقبلة".

وبشأن قضية الصحراء، قال سيجورني إن بلاده تدرك جيدا أنها "قضية وجودية" للمغرب، مؤكداً أن الرباط ستجد دائماً فرنسا إلى جانبها في هذه القضية.

وشدد أن فرنسا "تدعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي تقدم به المغرب"، وأن هذا الموقف "ليس وليد اللحظة".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تريد حلا سياسيا واقعيا يرضي جميع الأطراف، مبينًا أن المغرب "استثمر في منطقة الصحراء على المستوى الاقتصادي".