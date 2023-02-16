العراق.. إحباط "مخطط إرهابي" استهدف زوار مرقد "الإمام الكاظم" في بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، ظهر اليوم الخميس، عن إحباط مخطط إرهابي استهدف زوار مرقد "الإمام الكاظم" في العاصمة بغداد، بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاته.
وذكر بيان للقيادة، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة، تمكنت قوة من لواء المغاوير من مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابي".
وأضافت قيادة عمليات بغداد، أنه "تم خلال عملية المداهمة، قتل ثلاثة إرهابيين، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".
وتابع البيان، أن "المعلومات تشير إلى أن هؤلاء كانوا ينوون استهداف زوار الإمام الكاظم، والقوات الأمنية ما زالت تبحث وتفتش داخل البساتين".
من جهته، قال مصدر أمني عراقي لـ"إرم نيوز"، إن "العملية الأمنية أسفرت عن مقتل ضابط واثنين من عناصر الجيش العراقي، وإصابة 5 آخرين كحصيلة أولية، مع تواصل الاشتباكات بين قوة أمنية مشتركة وعناصر تنظيم داعش في بساتين الطارمية".
ووصل الملايين من الزوار إلى مدينة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، لإحياء ذكرى وفاة "الإمام الكاظم"، وسط إجراءات أمنية مشددة.