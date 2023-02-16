العراق.. إحباط "مخطط إرهابي" استهدف زوار مرقد "الإمام الكاظم" في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، ظهر اليوم الخميس، عن إحباط مخطط إرهابي استهدف زوار مرقد "الإمام الكاظم" في العاصمة بغداد، بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاته.

وذكر بيان للقيادة، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة، تمكنت قوة من لواء المغاوير من مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابي".