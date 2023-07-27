مصر تنوي استيراد المازوت لمواجهة انقطاع الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن بلاده ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر.

وأضاف أن هناك خطة لمزيد من تقنين استهلاك الكهرباء تشمل توجيهات بعمل بعض الموظفين من المنزل كل أحد في أغسطس آب.

وكان مدبولي قد أكد، الأسبوع الماضي، أن استهلاك الكهرباء زاد بصورة كبيرة، وأدى إلى ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، وهو ما تسبب في انخفاض ضغوط الغاز بالشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال بالتناوب بدأ منذ ذلك الحين، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، على أن ينتهي انقطاع الكهرباء في مصر بدء من 25 يوليو الجاري.