تضرر سفينة يونانية بعد هجوم بزورق حوثي مسيّر في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إصابة السفينة "إم في توتور" (M/V Tutor) التي ترفع علم ليبيريا وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر.

وقالت القيادة، في بيان لها، نشرته عبر منصة "إكس" إن زورقاً بحرياً مسيّراً أصاب السفينة اليونانية ما ألحق أضراراً بغرفة محرك السفينة، مضيفة أن السفينة رسَت مؤخراً في روسيا.

وأضافت القيادة المركزية أن قواتها نجحت في تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ "كروز" مضادة للسفن، وطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن.

وأكدت أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن فوق البحر الأحمر، مؤكدة عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.