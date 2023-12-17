الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة، لترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية داخل قطاع غزة إلى 121.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، إن "الرقيب أول (احتياط) جوزيف أفنير دوران من القدس، والبالغ من العمر 26 عاماً من وحدة التنقل العملياتي، لقي مصرعه في معركة شمال قطاع غزة".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل الرقيب أول "احتياط" شاليف زالتسمان، من رمات يشاي، 22 عاما، من الكتيبة 6623، تشكيل رأس الحربة 55، في معركة جنوب قطاع غزة".