الأمن السوري يستعد لدخول السويداء كـ"قوة فض اشتباك" (فيديو)

وزير الخارجية الفرنسي: بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر بوتين على وقف إطلاق النار
قالت وسائل إعلام سورية اليوم إن قوات الأمن الداخلي التي تتمركز على أطراف السويداء، تستعد لدخول المدينة، كقوات فض اشتباك بين الفصائل المحلية وقوات العشائر.
يأتي ذلك وسط انتشار قوات العشائر والقبائل السورية في محيط مدينة السويداء، بحسب مصادر إعلامية سورية.
وكانت العشائر البدوية قد أعلنت النفير العام في زقت سابق، واحتدمت المعارك التي اندلعت، ليل الخميس الجمعة، بين مجموعات مسلحة من العشائر البدوية، ومسلحي الفصائل الدرزية، في محيط السويداء جنوبي البلاد.