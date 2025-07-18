الأمن السوري يستعد لدخول السويداء كـ"قوة فض اشتباك" (فيديو)

قالت وسائل إعلام سورية اليوم إن قوات الأمن الداخلي التي تتمركز على أطراف السويداء، تستعد لدخول المدينة، كقوات فض اشتباك بين الفصائل المحلية وقوات العشائر.

يأتي ذلك وسط انتشار قوات العشائر والقبائل السورية في محيط مدينة السويداء، بحسب مصادر إعلامية سورية.

أخبار ذات علاقة اشتباكات ضارية بين العشائر والدروز في محيط السويداء (فيديو)

وكانت العشائر البدوية قد أعلنت النفير العام في زقت سابق، واحتدمت المعارك التي اندلعت، ليل الخميس الجمعة، بين مجموعات مسلحة من العشائر البدوية، ومسلحي الفصائل الدرزية، في محيط السويداء جنوبي البلاد.





